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رياضة

أشرف قاسم يكشف كواليس اجتماعه مع باتشيكو ولاعبي الزمالك

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:28 م
أشرف قاسم
أشرف قاسم
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، قبل انطلاق مران اليوم.

وأوضح قاسم أنه حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة، والعودة من جديد للمسار الصحيح وتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد قاسم أنه نقل للاعبين ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم بالفوز على الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل، وتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشوار الفريق الإفريقي المقرر له الشهر الجاري.

وطلب قاسم من اللاعبين عدم التركيز الأمور السابقة والتركيز في الملعب فقط لإسعاد الجماهير.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
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