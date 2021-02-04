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منوعات

الجوازة باظت بسبب رجل كرسي..عبير الخاطبة توضح التفاصيل..فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:33 م
عبير حسن، أشهر خاطبة
عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا
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يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
كشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا عن أغرب المواقف التي تعرضت لها كخاطبة بدون مقابل منذ ما يزيد على 20 عامًا ودخولها عالم السوشيال ميديا من عام 2016.

وقالت «عبير» في ندوة بـ «صدى البلد» إن الزواج نصيب أيا كانت الطريقة التي تعرف بها الزوجان، وأن "جوازة باظت" بسبب رجل كرسي خبطت في رجل العريس، وكان يحمله أخو العروسة.

وأوضحت الخاطبة عبير حسن أن هذا الموقف تسبب في انهاء الجوازة قبل الفرح بأسبوع فقط، حيث طلقت العروسة وعاد جهاز الزوجية إلى بيت أهلها بعد مشادة كلامية نشبت بين العائلتين.

ولفت إلى المشاهدة بدأت بقول العريس لأخو العروسة: «انت أعمى مش تفتح»، فتدخلت والدة العروسة: « انت بتشتم ابني»، ووالدة العروسة: «احنا في بيتنا»، ليرد أبو العريس: «لسه مش بيتكم»، لتددخل العروس: «بتكلموا أهلي كدا ليه»، فينهى العريس: « مش شايفة أهلك انت طالق».

وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أننا في مثل هذه الحالات نحمد الله على أن الانفصال كان قبل الزواج، فهو أفضل من بعده كثيرًا وكذلك من طلاقها وهي حامل أو معها أطفال، فتذهب إلى المحاكم وليس بيت أهلها فقط. 

جدير بالذكر أن عبير حسن دخلت عالم السوشيال ميديا  باقتراح من ابنها الذي يدرس في كلية الطب كابيه عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ بدأت في تلقي طلبات الناس للرغبة في الزواج بدون ذكر أي تفاصيل على العام، وإنما تطرح مواصفات العريس وتترك رقمه للتواصل وكذلك العروسة ثم تستكمل باقي التفاصيل على الخاص من الصورة  والمواصفات و قعدة الاتفاق.

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