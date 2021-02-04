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رياضة

قبل مباراة الدحيل.. جدو يدعم الأهلي في كأس العالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:52 م
جدو
جدو
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مصطفى كرم

حرص محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق على دعم المارد الأحمر في أول مبارياته في كأس العالم للأندية أمام فريق الدحيل القطري.


ونشر جدو صورة له تيشرت الأهلي مشتريها ذكرياته مع كأس العالم عام 2006 باليابان.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.


وتسود حالة من التركيز الشديد داخل المعسكر الأحمر قبل ساعات من تلك المواجهة بمدينة الدوحة.


واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه  أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر  ووالتر بواليا.

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