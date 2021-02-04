الإعدام لبائع ملابس قتل صيدليا رفض بيع حبوب مخدرة له بالزقازيق

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد ورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "محمود .ك" 43 سنة صيدلي، مُقيم الحسينية بمدينة الزقازيق، دائرة قسم أول الزقازيق، مصابا بطعنات بالبطن والصدر، وحالته العامة حرجة، وتم نقله لوحدة العناية المركزة بالمستشفي، وتوفي بعد يومين من إصابته.





وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص الخارجين على القانون ويدعى "إبراهيم ب" 30 سنة بائع ملابس مقيم دائرة قسم أول الزقازيق، والذى حضر إلى الصيدلية مقر عمل المجنى عليه، وطلب أقراص "التامول" المُخدر، وعندما رفض المجنى عليه أخرج سلاحًا أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وطعن المجنى عليه فى بطنه وصدره بـ 21 طعنة تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بقصد رغبته فى تناول العقاقير المخدرة.





تم ضبط المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 2726 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق والتي قضت بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية،وتم التصديق على القرار اليوم.