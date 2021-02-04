برلمانى: 40% من أطباء مصر هاجروا للخارج

أشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمبادرات الرئاسية ورعايته لملف الصحة وهو ملف يهم كل مواطن مصري.





جاء ذلك في تعقيبه على بيان وزيرة الصحة أمام الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أن قرار الرئيس في تقليل مدة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من 15 سنة إلى 10 سنوات قرار في منتهى الأهمية.





وأشار قرقر إلى أزمة عجز الأطباء وكل الفرق الطبية في المستشفيات بمصر، مؤكدا أن 40% من أطباء مصر هاجروا للخارج وهو ما يمثل عبء كبير على الأطباء العاملين في المستشفيات حاليا.





وأوضح أن نقص الإمكانيات يعرض الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين لضغوط من الأهالي.





وتساءل وحيد قرقر عن خطة تحديث وتنمية القدرات للأطباء، قائلا: لكن الإشكالية كيف يكون مرتب الطبيب 2000 جنيه وبعدين نطالبه بالتدريب والتنمية.





وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل بروتوكولات التعاون بين الجامعات والأطباء من أجل عمليات التدريب، وكذلك تفعيل بروتوكولات التعاون فيما يتعلق بالتخصصات النادرة.





وقال وحيد قرقر: ما حدث من الفريق الطبي في جائحة فيروس كورونا، يستحق كل تقدير وشكر، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم المادي والمعنوي للجيش الأبيض.





وأشار النائب، إلى أن عاصمة الطب "محافظة الدقهلية" ما زالت تحتاج إلى دعم وتطوير للمستشفيات، وتحديدا مستشفى بلقاس.





وكشف وحيد قرقر، حصوله على موافقة بمبلغ 50 مليون جنيه لتطوير مستشفى بلقاس المركزي وعدد من المستشفيات الأخرى، إلا أن ذلك ينتظر التنفيذ.





وشن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، هجوما عنيفا على وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قائلا: "بيان حضرتك شهادة فشل لحضرتك ووزارة حضرتك".

جاء ذلك أثناء عرض ملاحظات أعضاء البرلمان، على بيان وزيرة الصحة، الذي ألقته أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

وطالب البرلسي، بمحاكمة العاملين في بنك الدم القومي بتهمة الإتجار في دم المصريين، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات كبيرة في هذا الملف.



