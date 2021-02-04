مدرب منتخب الجودو السابق: تدريب أهالى الرياضيين لقبول الخسارة





وأضاف خلال حواره مع برنامج "3 ستات"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرياضة تعلم التنافس وليس الغيرة، معقبا: "بنعلم أبطالنا إزاى يشكروا المنافسين اللى غلبوهم، عشان هما اللى بيشوفوا نقاط الضعف اللى لازم الأبطال يشتغلوا عليها.





وأوضح مدير منتخب مصر السابق للجودو، أن الفوز دائما أو الخسارة دائما من أصعب المشاكل التى قد تحصل للرياضيين، لذا يتم موازنة الأمر.





وكشف مدير منتخب مصر السابق للجودو، أنه يتم تدريب أهالى الرياضيين أيضا لقبول خسارة ذويهم، وتشجيعهم على تحقيق الانتصار مستقبلا.

قال الكابتن باسل الغرباوى، مدير منتخب مصر السابق للجودو، إن التنافس هو الدافع الوحيد الذى يدفع الشخص لبذل أقصى طاقة ممكنة، لافتا إلى أن هناك خطا رفيعا بين الغيرة والتنافس.