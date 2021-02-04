من على ظهر حصان.. مايا دياب تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

خطفت الفنانة مايا دياب، أنظار جمهورها ومتابعيها، عبر السوشيال ميديا، بعدة صور لها في أحدث ظهور لها.





وشاركت مايا دياب جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت مايا دياب في الصور التي نشرتها، وهي في الصحراء من على ظهر حصان، وكانت ترتدي فستنا باللون الأبيض الجذاب أيضًا، وعلقت على الصور التي نشرتها: "يوم جميل في الصحراء 🏜".