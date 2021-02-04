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فن

من على ظهر حصان.. مايا دياب تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:14 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران

خطفت الفنانة مايا دياب، أنظار جمهورها ومتابعيها، عبر السوشيال ميديا، بعدة صور لها في أحدث ظهور لها.


وشاركت مايا دياب جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت مايا دياب في الصور التي نشرتها، وهي في الصحراء من على ظهر حصان، وكانت ترتدي فستنا باللون الأبيض الجذاب أيضًا، وعلقت على الصور التي نشرتها: "يوم جميل في الصحراء 🏜".


كانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


 


يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.



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