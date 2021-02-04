ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زاهر

قامت إدارة مهرجان أفلمها اونلاين للأفلام القصيرة برئاسة الفنانة سماح أنور  بتكريم الفنان الكبير محمود حميدة، حيث تم منحه درع تكريم الدورة الأولى التي تنتهي فعالياتها اليوم الخميس .


ومن جانبه أعرب الفنان الكبير محمود حميدة عن سعادته البالغة بهذا التكريم، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف بوجود مشروع سينمائى رائد في هذا المجال بمصر.


وأضاف محمود حميدة أنه لا يعتبر عطائه في مجال السينما ومساندته لبعض الشباب الذين خاضوا هذا المجال ليس تفضلا منه ولكنه تعاون في مجال له خبرة به مع أشخاص يعشقون هذا المجال، مؤكدا أنه سيظل مساندا وداعما لمهرجان أفلمها اونلاين طوال حياته لما لمسه في إدارة المهرجان برئاسة الفنانة سماح أنور من فهم ووعي تام بأهمية وجود مهرجان يدعم ويساند تجارب الشباب.


يشار إلى انه من المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان اليوم بتوزيع الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة، والتي سيتم إعلانها من قبل لجنة التحكيم برئاسة مدير التصوير كمال عبدالعزيز ،. وعضوية الفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج أحمد عاطف.
مهرجان أفلمها أونلاين برئاسة سماح أنور يكرم الفنان محمود حميدة.. صور وفيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى دورته الأولى أون لاين.. تكريم يسرا ومحمود حميدة فى مهرجان أفلمها السينمائى

درة وأحمد عاطف وكمال عبدالعزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء لجنة تحكيم مهرجان أفلمها السينمائي

غدًا .. مؤتمر صحفي لمهرجان أفلمها أون لاين

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان أفلمها اون لاين السينمائي

درة: فخورة بالمشاركة في تحكيم مهرجان "أفلمها أون لاين" السينمائي

سماح أنور : غدا بدء فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أفلمها أونلاين للأفلام القصيرة

ترشيحاتنا

تلف الكبد والسرطان.. احذر تناول هذا النوع من الجبن

طلب عاجل من مجلس الأمن حول ليبيا

الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسرة مسيحية ..ماذا قدمت للوطن؟

أيمن بهجن قمر يوجه تحية لجمهور الزمالك قبل لقاء الأهلي والدحيل

"يشبه فريق مصري".. تصريح مثير من فرج عامر بشأن مباراة الأهلي والدحيل

أثناء مراجعة خطة الماتش.. هبة الأباصيري بصحبة رمضان صبحي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا