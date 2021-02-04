ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لفافة من نسيج أمي.. أحدث قصائد الشاعر السعودى عبد الله الخضير

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

 ينشر موقع صدى البلد الإخبارى قصيدة "لفافة من نسيج امى" للشاعر السعودى عبدالله الخضير ، والتى تعد احدث إصداراته فى المجال الشعرى.

 

وإلى نص القصيدة:

نادمتُ روحي بين هاتِيك الجهاتْ

أيّامَ كنتُ لُفافةً

مطويّةً وقتَ السّباتْ

يومَ المهادِ كبرتُ إذْ قرّبتُ منّي قلبَ أمّي

كي أبوحَ بعبرتي

فَغَسَلتُ وجهيْ  بابتهالاتِ الصلاةْ

والغربةُ الخرساءُ تعبثُ بالحياةِ ولا حياةْ

ناديتُ أمّي في رفاتِ الموتِ مهْلًا ، إذْ تصافحني الجِنانُ

بموعدٍ ، وأنا يعاودني الحنينُ لشربةٍ من ثدْي أمّي

عندما أرجو النجاةْ

مَرْحَى لها أمّي تقولُ حكايتي تخيط لُفافتي وتضمّني شوقًا

بآياتِ الرقاةْ

سأعودُ من حيثُ ابتدأتُ لُفافةً

مطويّةً منسوجةً من حرِّ رملٍ في الفلاةْ

فأنا الذي مازلتُ أرقبُ في الرُّبى

أمًّا تحطُّ يمامتينِ على يدي

أمًّا تضمّدُ ماتبقّى من دمي

أمًّا ستعلنُ فوق هاماتِ العِدا

أنّا انتصرنا فاختفى كلُّ الطغاةْ

أمًّا تغنّي في المدى

لحْنَ النخيلِ لينتشي نهرُ الفراتْ

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد