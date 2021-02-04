لفافة من نسيج أمي.. أحدث قصائد الشاعر السعودى عبد الله الخضير

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى قصيدة "لفافة من نسيج امى" للشاعر السعودى عبدالله الخضير ، والتى تعد احدث إصداراته فى المجال الشعرى.

وإلى نص القصيدة:

نادمتُ روحي بين هاتِيك الجهاتْ

أيّامَ كنتُ لُفافةً

مطويّةً وقتَ السّباتْ

يومَ المهادِ كبرتُ إذْ قرّبتُ منّي قلبَ أمّي

كي أبوحَ بعبرتي

فَغَسَلتُ وجهيْ بابتهالاتِ الصلاةْ

والغربةُ الخرساءُ تعبثُ بالحياةِ ولا حياةْ

ناديتُ أمّي في رفاتِ الموتِ مهْلًا ، إذْ تصافحني الجِنانُ

بموعدٍ ، وأنا يعاودني الحنينُ لشربةٍ من ثدْي أمّي

عندما أرجو النجاةْ

مَرْحَى لها أمّي تقولُ حكايتي تخيط لُفافتي وتضمّني شوقًا

بآياتِ الرقاةْ

سأعودُ من حيثُ ابتدأتُ لُفافةً

مطويّةً منسوجةً من حرِّ رملٍ في الفلاةْ

فأنا الذي مازلتُ أرقبُ في الرُّبى

أمًّا تحطُّ يمامتينِ على يدي

أمًّا تضمّدُ ماتبقّى من دمي

أمًّا ستعلنُ فوق هاماتِ العِدا

أنّا انتصرنا فاختفى كلُّ الطغاةْ

أمًّا تغنّي في المدى

لحْنَ النخيلِ لينتشي نهرُ الفراتْ