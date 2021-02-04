ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يوقع عقد إنشاء كوبري مشاة كهربائي بشارع البحر

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:19 م
محافظ الغربية يوقع
محافظ الغربية يوقع عقد إنشاء كوبري مشاة كهربائي بشارع البحر
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، بتوقيع عقد لتنفيذ إنشاء كوبري مشاة بسلالم كهربائية بشارع البحر بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد نهاد عويضة ممثل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.
 



وأوضح محافظ الغربية أنه تم تسليم الموقع للشركة للبدء في أعمالها،  مشيرًا إلى اختيار هذا الموقع كونه موقعا حيويا بالنسبة لعدد كبير من مواطني المحافظة، حيث سيقام أمام مستشفى الجامعة ومجمع الكليات كخطوة لتطوير حركة التنقل في شوارع المحافظة وتقليل العبء عن المواطنين ، وتبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في أغسطس القادم. 


يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور رحمي والمحافظة على تيسير الحركة المرورية بشارع البحر، والتيسير على المواطنين وخاصةً كبار السن والمرضى المترددين على المستشفى الجامعي بالإضافة إلى طلبة كليات المجمع الطبي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحطة والسيد البدوي

محافظ الغربية يقود حملات لإغلاق السناتر والمحلات التجارية في طنطا

محافظ الغربية يقود حملة ليلية مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. صور

إغلاق ١٩٨٨ منشأة لمخالفة مواعيد الغلق في الغربية

محافظ الغربية ونائبه في جولة صباحية لتفقد أعمال التطوير والرصف بالعاصمة

ترشيحاتنا

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

مونديال الأندية.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

120 ألف سنة.. العثور على مفاجأة تغير التاريخ البشري

اوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والدحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد