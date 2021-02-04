محافظ الغربية يوقع عقد إنشاء كوبري مشاة كهربائي بشارع البحر

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،مساء اليوم، بتوقيع عقد لتنفيذ إنشاء كوبري مشاة بسلالم كهربائية بشارع البحر بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعميد نهاد عويضة ممثل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية.













وأوضح محافظ الغربية أنه تم تسليم الموقع للشركة للبدء في أعمالها، مشيرًا إلى اختيار هذا الموقع كونه موقعا حيويا بالنسبة لعدد كبير من مواطني المحافظة، حيث سيقام أمام مستشفى الجامعة ومجمع الكليات كخطوة لتطوير حركة التنقل في شوارع المحافظة وتقليل العبء عن المواطنين ، وتبلغ تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في أغسطس القادم.







