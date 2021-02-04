ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. نور في أحدث ظهور لها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة نور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت نور في الصورة بإطلالة كاجوال وشعرها الناعم المنسدل علي الأكتاف.

قدمت نور بطولة أمام محمد رمضان في مسلسل البرنس والذي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بموسم دراما رمضان الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس عرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وشارك به أيضا ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. بورسعيد تسجل صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

أثناء مراجعة خطة الماتش.. هبة الأباصيري بصحبة رمضان صبحي

بابا الفاتيكان: شجاعة شيخ الأزهر ساعدتني كثيرا

على حمام سباحة.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد