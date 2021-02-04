لجنة للمرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم، باستمرار وتكثيف المرور وبتشكيل لجنة برئاسة الدكتوره هيام ابو حمر مدير عام الطب العلاجي.









جاء ذلك للمرور على المستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين العاملين داخل المنظومة الصحية.





وتضم اللجنة، الدكتور اسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتوره سلوي ممثلي إدارة الجوده وممثلي إدارة التمريض وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفيات.





بدأت اللجنة أعمالها بتفقد مستشفى كفر الزيات العام، حيث تابع عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعدد من الأقسام الأخرى.





والتقت الدكتوره هيام ، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم ووجه بالعمل على حلها فورًا، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمجهودات الأطقم الطبية وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



