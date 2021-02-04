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فن

بالفيديو.. محمد رمضان يصل دبى في طائرة خاصة .. مدينتى

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:29 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران

نشر النجم محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء نزوله من طائرة خاصة حينما وصل إلى دبي مؤخرًا، حيث ظهر وهو يرتدى ملابس كاجوال شتوية.


وعلق على الفيديو الذي نشره على موقع إنستجرام قائلا "وصلت للتو إلى مدينتي" نالت إعجاب متابعيه.


يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.


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