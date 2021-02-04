بورسعيد للموسيقى العربية تتألق بمسرح الطور العاصمة

حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنمية الوعى الفنى والثقافي، قدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة طور سيناء مجموعة من الأغاني الوطنية .





بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى، تلاها باقة من الأغانى للمطربين جنا الحسينى، محمد صالح، ياسر إبراهيم، محمد حسين بقيادة الفنان رجب الشاذلي، أعقبها تسليم رئيس الإقليم شهادات التقدير لرئيس قرية الجبيل وعدد من أبناء البدو لما بذلوه من مجهودات لإنجاح برنامج المسرح المتنقل .





واختتمت بإفتتاح معرض فن التصور الفوتوغرافى بعنوان "بلدنا يا حلوة" إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى والذى ضم عدد 46 لوحة تصويرية لأجمل وأحلى المعالم بالمحافظة





جاء الحفل على هامش فعاليات قافلة المسرح المتنقل والتى تقام بقريتى الجبيل ووادى الطور بمدينة طور سيناء، وتستهدف مجابهة الفكر المتطرف وبناء الوعى الإنسانى للنشء والشباب بقرية وادى الطور والتي تستمر حتى غدا الجمعة 5 من فبراير الحالي، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى والشيخ عودة أبو عفنان شيخ قبيلة الحويطات، برفقة مدير عام الإقليم ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء ولفيف من أبناء مدينة طور سيناء.