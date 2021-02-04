رفع 16 ألف طن مخلفات ضمن حملة تطهير ونظافة بقرية صفط تراب

قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتنفيذ حملة تطهير ونظافة لقرية صفط تراب بمركز المحلة ضمن حملة تطهير كبيرة بدأت يوم الأحد الماضي ومستمرة حتى اليوم.









وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما استهدفت الحملة رفع المخلفات وتراكمات القمامة بالقرية ،نواتج التطهير الموجودة داخل القرية وكذلك المخلفات التاريخية على الطريق ما بين صفط تراب وقرية محلة روح بإجمالي ١٦٠٣ طن تقريبًا.





كما شملت الحملة تطهير المجاري المائية بمعرفة مديرية الري والموارد المائية وخصوصًا ترعة القرشية الموجودة داخل الكتلة السكنية.





وفي ذات السياق، قام عمال التشجير بحي أول وثان المحلة الكبرى بتقليم الأشجار الموجودة بمداخل القرية وإزالة الغاب، كما قام عمال قسم الإنارة بصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء، إلى جانب تسوية مداخل القرية والشوارع باستخدام الجيلندر بمعرفة رئاسة المدينة.



