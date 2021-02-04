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أخبار العالم

سعد الحريري يعلق على اغتيال لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:59 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شريف سيد
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، على ضرورة كشف المسئولين عن مقتل لقمان سليم، اليوم.
 

وكتب الحريري على تويتر: "لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديموقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه".
 

وأضاف: "لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن". 


وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان. فليرقد بسلام ونحن وكل السياسيين سنواصل معركة الحرية". 


وشدد على ضرورة الكشف عن الجناة، قائلا: "الشجب لم يعد كافيًا.. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".
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