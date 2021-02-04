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رياضة

شاهد .. كيف دعم جماهير الزمالك النادي الاهلي قبل مباراه الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الاعلامي  احمد شوبير  صورة لعدد من الجماهير الاهلي والزمالك في قطر لتشجيع النادي الاهلي ، عبر حسابه الشخصي تويتر . 

وظهر في الصورة عدد من مشجع نادي لزمالك ومشجعي النادي الاهلي وعلق علي الصورة قايلا : " الجماهير المصريه " . 


وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية  وضمت القائمة كلا من :



حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.


خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

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