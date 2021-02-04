شاهد .. كيف دعم جماهير الزمالك النادي الاهلي قبل مباراه الدحيل





وظهر في الصورة عدد من مشجع نادي لزمالك ومشجعي النادي الاهلي وعلق علي الصورة قايلا : " الجماهير المصريه " .









وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت القائمة كلا من :













حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.









خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.









خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.













خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.





نشر الاعلامي احمد شوبير صورة لعدد من الجماهير الاهلي والزمالك في قطر لتشجيع النادي الاهلي ، عبر حسابه الشخصي تويتر .