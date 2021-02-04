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برلمان

برلماني يطالب وزيرة الصحة السماح لـ"حالة اشتباه كورونا" بدخول مستشفيات العزل

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:12 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة السماح لحالة اشتباه كورونا قبل ظهور نتيجة المسحة بدخول مستشفيات العزل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك في الفصل التشريعي السابق، بحيث يتم عزل المريض بعد ظهور نتيجة التحاليل ووجود اشتباه.

وانتقد النائب في كلمته، القصور في وجود الأطباء بالوحدات الطبية، مستشهدا بما يحدث في محافظة المنيا وتحديدا مركز ملوي.

وأشار أبو زيد، إلى أن بعض الوحدات الصحية بقرى مركز ملوي تم إغلاقها بسبب عدم توفير أطباء أو أبسط الأدوات، قائلا: المريض لا يجد سرنجة أو حتى محلول وهي أبسط الأمور التي يجب أن تكون متاحة في الوحدات الصحية.

وطالب عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة بحل أزمة نقص الأطباء في الوحدات الصحية بملوي، لاسيما وأن أغلب القرى تبعد بمسافات طويلة عن المدينة، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر.

كما انتقد صابر عبد الحكيم أبو زيد، تحويل بعض الوحدات الصحية بالقرى لوحدة طب أسرة فقط، مطالبا بضرورة عودة هذه الوحدات للعمل كمستشفيات لتقديم الخدمات لهذه القرى والقرى المجاورة.
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