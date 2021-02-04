قبول 149 ألف طلب تصالح بإجمالي 934 مليون جنيه بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و١٢٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٤ مليونا و ٦٨١ ألف جنيه حتى الاربعاء الماضي.













وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٨٩٦) طلبا ، ورفض عدد (٣٠١) طلب، وجار فحص عدد (١٤٦٩٢٨) طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بــ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



