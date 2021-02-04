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محافظات

قبول 149 ألف طلب تصالح بإجمالي 934 مليون جنيه بالغربية

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:11 م
قبول ١٤٩ ألف طلب
قبول ١٤٩ ألف طلب تصالح بإجمالي ٩٣٤ مليون جنيه بالغربية
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و١٢٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٤ مليونا و ٦٨١ ألف جنيه حتى الاربعاء الماضي.



وأوضح دكتور رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٨٩٦) طلبا ، ورفض عدد (٣٠١) طلب، وجار فحص عدد (١٤٦٩٢٨) طلبا، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بــ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة
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