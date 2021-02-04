ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أتلتيكو مدريد السابق يتوقع سيناريو مباراة الأهلي والدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:15 م
فريق
فريق
Advertisements
محمد السعيد
توقع المصري خالد غنيم مدرب رديف فريق أتلتيكو مدريد السابق سيناريو مباراة الأهلي والدحيل التي ستقام، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد المدينة التعليميةـ، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الماتش صعب علي الفريفين لأنهما أقوياء فنيا، لكن في نفس الوقت لديهم بعض  المشاكل في الأداء بالمباريات الـأخيرة، فالأهلي تعادل أكثر من مباراة في الدوري، بينما خسر الدحيل من السد، ولكن الفرق الكبيرة تعود بسرعة  خصوصا أن الفريقين لديهما خبرات كبيرة في الملعب ".

وتابع:" فنيا المباراة ستكون مباراة  التحولات الدفاعيه الهجوميه و الهجمات المنظمه السريعة ،والضربات الثابته التي يمتاز بها الدحيل عن طريق ادميلسون والمعز و دودو وأولونجا ".

وتابع:" علي معلول قادر على الحد من خطورة ادميلسون، أما  محمد هاني سيحتاج دعما في مواجهه دودو لتميزه في موقف لاعب ضد لاعب".

وأشار :" في الجانب الآخر محمد شريف و كهربا سيكونان سلاح الاهلي في صنع الفارق مع المشاكل الدفاعية لدي الدحيل من خلال وجود مساحات بين لاعبي خط الدفاع في الدفاع المنظم او التمركز البطئ أو الخاطئ في العوده للخلف و التحولات الهجومية الدفاعية".

واختتم:" حظوظ الفريقين متساوية رغم التفوق الفردي للدحيل لكن المهم التركيز التكتيكي و العمل الجماعي ومن لديه الحافز أكثر سيفوز بالمباراة".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نهائي دوري أبطال أفريقيا .. خالد غنيم يكشف أبرز أسلحة الأهلي والزمالك.. فيديو

قبل انطلاق مونديال الأندية.. مدرب أتلتيكو مدريد السابق يوجه نصيحتين لـ موسيماني

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

مونديال الأندية.. تقرير قطري يكشف عن رباعي الدحيل الفتاك قبل مواجهة الأهلي

أبو مسلم : مواجهة الأهلي والدُحيل صعبة للفريقين

أحمد أبومسلم: مواجهة الأهلي والدحيل قوية وصعبة على الفريقين

ترشيحاتنا

حكم تقبيل رأس الميت وقول "أدخله الله الفردوس الأعلى"

ليس لها مثيل.. اكتشاف أول مومياء فرعونية مغلفة بالطين

والده قيادي إخواني.. المتهم الرئيسي في خلية هشام عشماوي: خططنا لاغتيال شهود قضية أنصار بيت المقدس

من على ظهر حصان.. مايا دياب تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

قرار عاجل من الداخلية الكويتية بشأن كورونا

رئيس جالاتا سراي: ربنا يحفظ " الدبابة" مصطفى محمد من العين.. والزمالك كان عنده حق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

لسبب مؤثر.. عريس يحلق شعر عروسه بالكامل خلال حفل الزفاف.. شاهد