مدرب أتلتيكو مدريد السابق يتوقع سيناريو مباراة الأهلي والدحيل

توقع المصري خالد غنيم مدرب رديف فريق أتلتيكو مدريد السابق سيناريو مباراة الأهلي والدحيل التي ستقام، اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد المدينة التعليميةـ، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.





وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الماتش صعب علي الفريفين لأنهما أقوياء فنيا، لكن في نفس الوقت لديهم بعض المشاكل في الأداء بالمباريات الـأخيرة، فالأهلي تعادل أكثر من مباراة في الدوري، بينما خسر الدحيل من السد، ولكن الفرق الكبيرة تعود بسرعة خصوصا أن الفريقين لديهما خبرات كبيرة في الملعب ".





وتابع:" فنيا المباراة ستكون مباراة التحولات الدفاعيه الهجوميه و الهجمات المنظمه السريعة ،والضربات الثابته التي يمتاز بها الدحيل عن طريق ادميلسون والمعز و دودو وأولونجا ".





وتابع:" علي معلول قادر على الحد من خطورة ادميلسون، أما محمد هاني سيحتاج دعما في مواجهه دودو لتميزه في موقف لاعب ضد لاعب".





وأشار :" في الجانب الآخر محمد شريف و كهربا سيكونان سلاح الاهلي في صنع الفارق مع المشاكل الدفاعية لدي الدحيل من خلال وجود مساحات بين لاعبي خط الدفاع في الدفاع المنظم او التمركز البطئ أو الخاطئ في العوده للخلف و التحولات الهجومية الدفاعية".



