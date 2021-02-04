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فن

بهاء سلطان ينتهي من تسجيل "رامي الحمول" ويستعد لـ"ليالي طويلة"

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.


وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى  اليوم الخميس من تسجيل أغنية "رامي الحمول"،  بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.


وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.


وكان  قد علق بهاء  على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المُنتج نصر محروس، قال "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني التي شابها عيب هندسي لا علاقة لي به؛ ولأنني سبق وسجلتهم تعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".


وأضاف سلطان أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".


وأنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قائلا إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.


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