عميد طب حلوان: امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة

قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدت تماما لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 هذا العام.





وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قامت بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية وداخل لجان الامتحانات الطلاب والمراقبين كما أنه يتم قياس درجة الحرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحته قبل دخوله ويتم الدخول من خلال بوابات التعقيم الإلكتروني.







وأشار عميد كلية الطب إلى أنه يتم التأكيد على سلامة الطالب قبل دخوله الى لجان الامتحانات تقوم الكلية بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة أمان الطلاب.





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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.