كتر خيركم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لأسر طلبة الكلية الحربية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن كل أسرة قدمت شهيدا أو مصابا تستحق التحية، لافتأ ان النموذج حي أمامنا بشهادة الجنود، مؤكدا أن الأسرة لم تتردد في تقديم أبنائها الآخرين ومُضيّهم فى نفس المسار.





وأضاف " السيسى"، خلال كلمته بزيارة الكلية الحربية صباح اليوم الخميس، أن الله يحفظ مصر وشعبها، موجهأ التحية لأسر الشهداء: "كتر خيركم وربنا يحفظ أولادكم ويحميهم وتشوفوهم أحسن ناس".





وأكد أنه سعيد للغاية للقاء أسر الشهداء، متمنيأ وصول محبته واحترامه لأسر الشهداء وطلبة الكلية الحربية جميعهم، لافتأ أن الأم المصرية التى قدمت نجلها الشهيد لم تتردد أن تقدم ابناءها الآخرين شهداء أيضأ للوطن وأيضأ زوجها.





وتابع أن الأسر المصرية دعم للدولة المصرية بعطائها وتضحياتها، قائلا: " كل الشكر والتقدير لحضراتكم باسم مصر " ..





جدير بالذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم الخميس بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.