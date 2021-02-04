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السيسي يوجه رسالة مهمة للعالم من داخل الكلية الحربية |فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية، إن هناك أكثر من أسرة من المتواجدين مع أبنائهم الطلاب الآن فقدوا من قبل أبا أو شقيقا، من أجل الدفاع عن مصر.


وأضاف الرئيس أنه وقف مع أسرة الطالب جورج، موضحًا أن اسرة جورج فقدت من قبل شقيقه الضابط، واليوم تقدم نجلها الثاني.


وتابع: "صحيح يستحق التحية .. كل أسرة تعرض أحد أبنائها لاستشهاد أو إصابة من أجل مصر تستحق التحية".


ولفت الرئيس إلى أن الشهيد تقدم من أجل مصر، والأسر لم تتردد في تقديم نجل آخر، موضحًا على الجميع فى الخارج أن يعلموا ما يقوم به المصريون فى الدفاع عن مصر.

  
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. 


وشاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( ۱۱۷ ) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راق خلال فترة الإعداد العسكري. 


كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.  


كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون. 

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