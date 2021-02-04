عزة مصطفى تشكر الرئيس السيسي لاستجابته لعلاج شاب بعد عرض مشكلته

وجهت الإعلامية عزة مصطفى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقالت عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد" إن الرئيس السيسى استجاب لعلاج حالة إنسانية عرضتها خلال البرنامج.





واضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك قصة لشاب يعاني من مشكلات صحية بسبب "وحمة طبيعية فى الوجه"، موضحًة أن هذه الوحمة دمرت حياة الشاب صاحب الـ 25 عامًا.





وأكملت عزة مصطفى خلال تقديمها البرنامج، أن الشاب السيد أحمد، يخاف من التنمر، ولا يريد الخروج فى الشارع بسبب ظروفه الصحية.





ولفتت إلى أن هذا الشاب ترك التعليم، وعندما يخرج للشارع يخرج فى الساعات المتأخرة، ويضع على وجهه شالا.





وأشارت إلى أن هذا الشاب عندما حاول أن يتعامل مع المواطنين تعرض للتنمر.





وطالبت عزة مصطفى شكاوي مجلس الوزراء بحل مشكلة هذا الشاب، بعد أن ذهب لأكثر من مستشفى وتم رفضه.