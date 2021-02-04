الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسرة مسيحية ..ماذا قدمت للوطن؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية اليوم، إن هناك أكثر من أسرة من المتواجدين مع أبنائهم الطلاب فقدوا أبا أو شقيقا، من أجل الدفاع عن مصر.





وأضاف الرئيس أنه سعيد بلقائه بـ أسرة الطلاب بالكلية الحربية، موضحًا : " معلش معرفتش أمر على كل الأسر بس اتمنى ان تكون رسالة محبتى تصل للجميع".

ولفت إلى أن الأم التى فقدت نجلها أو زوجها لم تتردد فى أن تقدم بطلا أخر لـ مصر، وأن بعرق المصريين تعيش مصر وستستمر".

وتابع : " أرجو ان يكون سلامى وصل لجميع الأسر لعدم قدرتي على المرور على كل الأسر لـ طلاب الكلية الحربية".



وقدم الرئيس رسالة شكرا خاصا لـ والدة الطالب جورج أحد طلاب الكلية الحربية، موضحًا أن أسرة جورج فقدت من قبل شقيقه الضابط، واليوم تقدم نجلها الثاني.





وتابع: "صحيح يستحق التحية .. كل أسرة تعرض أحد أبنائها للاستشهاد أو إصابة من أجل مصر تستحق التحية".





ولفت الرئيس إلى أن الشهيد اتقدم من أجل مصر، والأسر لم تتردد من تقديم نجل أخر" موضحًا على الجميع فى الخارج يعلم ما يقوم به المصريون فى الدفاع عن مصر.