الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسرة مسيحية ..ماذا قدمت للوطن؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية اليوم، إن هناك أكثر من أسرة من المتواجدين مع أبنائهم الطلاب فقدوا أبا أو شقيقا، من أجل الدفاع عن مصر.
وأضاف الرئيس أنه سعيد بلقائه بـ أسرة الطلاب بالكلية الحربية، موضحًا : " معلش معرفتش أمر على كل الأسر بس اتمنى ان تكون رسالة محبتى تصل للجميع".
ولفت إلى أن الأم التى فقدت نجلها أو زوجها لم تتردد فى أن تقدم بطلا أخر لـ مصر، وأن بعرق المصريين تعيش مصر وستستمر".
وتابع : " أرجو ان يكون سلامى وصل لجميع الأسر لعدم قدرتي على المرور على كل الأسر لـ طلاب الكلية الحربية".
وقدم الرئيس رسالة شكرا خاصا لـ والدة الطالب جورج أحد طلاب الكلية الحربية، موضحًا أن أسرة جورج فقدت من قبل شقيقه الضابط، واليوم تقدم نجلها الثاني.
وتابع: "صحيح يستحق التحية .. كل أسرة تعرض أحد أبنائها للاستشهاد أو إصابة من أجل مصر تستحق التحية".
ولفت الرئيس إلى أن الشهيد اتقدم من أجل مصر، والأسر لم تتردد من تقديم نجل أخر" موضحًا على الجميع فى الخارج يعلم ما يقوم به المصريون فى الدفاع عن مصر.
وقد قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( ۱۱۷ ) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.
كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.
كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.