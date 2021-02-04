الدوري الإماراتي .. النصر يفوز على خورفكان .. وخسارة مثيرة للفجيرة أمام بني ياس

حقق فريق النصر الفوز علي منافسه خورفكان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التى اقيمت علي ملعب ال مكتوم ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر من بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي "الدوري الاماراتي" .





تقدم فريق النصر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء عن طريق أنطونيو خوسيه بالهدف الاول قبل ان يتعادل فريق خورفكان في الدقيقة 86 عن طريق رافائيل دو باولا ، وسجل هدف فوز فريق النصر اللاعب مهدي عبيد في الدقيقة 90 .





كما حقق فريق بني ياس الفوز على منافسه الفجيرة في المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب بني ياس ضمن منافسات نفس الجولة من مسابقة الدوري الإماراتي .





تقدم فريق الفجيرة بالهدف الاول في الدقيقة 13 ، وتعادل بني ياس بالهدف الاول عن طريق حسن في الدقيقة 49 واضاف زميله الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو.





ويلعب بعد قليل الوحدة أمام منافسه الشارقة ضمن منافسات نفس الجولة .





ويحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة وجاء فريق بني ياس في المركز الثالث برصيد 29 نقطة .





جدول ترتيب الدوري الإماراتي حتى الآن :



