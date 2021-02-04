تصعيد.. قتلى وجرحى خلال معارك حدودية بين السودان وإثيوبيا

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع قتلى وجرحى خلال معارك حدودية بين الجيشين السوداني والإثيوبي اليوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي، أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، اليوم الخميس، عدم صحة الادعاءات الإثيوبية حول استيلاء السودان على الأراضي الإثيوبية.





وقال وزير الخارجية السوداني في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية: "نتحدى إثيوبيا أن تثبت أننا أخذنا شبرا واحدا من أراضيها".





وأضاف: "مستعدون وقادرون على تخطيط الحدود غدا، وهناك نحو 67 ألف لاجئ من تيجراي دخلوا السودان منذ بدء النزاع".





وكانت السلطات الإثيوبية قد ادعت أن السودان استولى على بعض الأراضي على الحدود بين البلدين، وذلك ضمن الصراع الدائر بينهما.