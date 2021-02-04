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التنمية المحلية: تطوير 51 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:39 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، إن مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى تم تدشينها في يناير 2019،  والمرحلة الثانية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة  في كل المراكز على مستوى الجمهورية.

وأضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن وزارة التنمية المحلية منوط بها أعمال البنية التحتية والانارة والصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والوحدات الصحية المتكاملة  والمدارس والفصول الدراسية في المراكز والقرى بالتعاون مع وزارة الإسكان".

وتابع خالد قاسم: "لدينا 175 مركزا على مستوى الجمهورية وسوف يتم البدء بـ 51 مركزا هذا العام الحالي وننتهى من إجمالي القرى التي تقدر بـ 4500 قرية  في عام 2024".

ولفت خالد قاسم إلى الرئيس السيسي يشرف على مبادر حياة كريمة وتطوير القرى بشكل مباشرة وهناك متابعة دورية من مجلس الوزراء  أعمال التطوير وإحداث التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل حقيقية لأبناء المراكز".
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