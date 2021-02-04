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فن

حكيم يدعم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:58 م
حكيم
حكيم
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مصطفى كرم

حرص الفنان حكيم على تقديم للدعم النادي الأهلي في مباراته اليوم أمام فريق الدحيل القطري في كأس العالم للأندية .

ونشر حكيم عبر حسابها بانستجرام صورة لشعار النادي الأهلي وعلق قائلا " ‬‏‪كل التوفيق لرجالة النادى الأهلى النهاردة فى اولى ماتشات كأس العالم للأندية كل الشعب المصرى وراكم.. و كل الدعم من قلوبنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراته الأولي أمام الدحيل القطري في مونديال العالم للاندية في السابعة والنصف من مساء اليوم.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي أغلب التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مباراة اليوم وتضم محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه  أحمد رمضان بيكهام - بدر بانون ( ياسر إبراهيم) - أيمن أشرف - علي معلول حمدي فتحي - وعمرو السولية - أليو ديانج ( أفشه) محمود كهربا وطاهر محمد طاهر  ووالتر بواليا.

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