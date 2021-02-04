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محافظات

برلماني يكشف 7 نتائج مهمة لزيارة وزير النقل لـ كفر الشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:48 م
برلماني يكشف 7 نتائج
برلماني يكشف 7 نتائج مهمة لزيارة وزير النقل لـ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ثمن النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم، مشيدًا بحرص وزير النقل على إتمامزيارته بالرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وقال، عبد الونيس، لـ"صدى البلد"، إن هناك 7 نتائج مهمة لزيارة الفريق كامل الوزير، اليوم، لمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى موافقة وزير النقل، على على البدء فورًا في رفع كفاءة طريق طنطا / كفرالشيخ ابتداءً من كمين القرضا وحتي دماط بطول 14 كيلو متر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى موافقة وزير النقل على إصلاح الطريق من سخـا حتي ميدان النصر بطول 1 كيلو، ورفع نسبة التنفيذ في طريق كفرالشيخ / دسوق الجديد الي 10% شهريًا ليصل التنفيذ إلى 100% في 30 يونيو المقبل.

وأوضح، أن الوزير وافق على أن تبدأ رحلات القطار السريع من كفرالشيخ وليس طنطا؛ الأول من الساعة الخامسة والثاني من الساعة السابعة بمعدل رحلتين يوميًا ذهابًا وإيابًا، مع إعادة تشغيل سوبر جيت  الإسكندرية / كفرالشيخ.

وكشف النائب أشرف عبد الونيس، أن الوزير وجه بالانتهاء فورًا من رصف طريق سخـا / الشين / قلين مرورًا بقرية شنـو والمنشية في مدة أقصاها 3 أشهر طبقًا للجدول الزمني الجديد للمشروع، والانتهاء – أيضًا - من رصف طريق المحلة / كفر الشيخ مرورًا بقرية متبول وقرية نمرة خلال شهر من تاريخه.
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