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توك شو

سجلوا كلامي دا.. الرئيس السيسي لأسر طلاب الكلية الحربية: مصر هتبقى عظيمة بيكوا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:48 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عبر الرئيس السيسي عن سعادته لرؤيته أسر وأهالي طلاب الكلية الحربية، قائلا: أنا سعيد بلقائي بكم اليوم.. متابعا: لم أستطع المرور على كل الأسر المتواجدين وأرجوا أن تتقبلوا اعتذاري.

وتابع الرئيس السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية اليوم: أرجو أن يصل احترامي ومحبتي لكم جميعا..معقبا: الاحترام والمحبة ليست مني فقط بل من كل الشعب.

واسترسل: الأم التي فقدت زوجها وسندها لم تتردد للحظة في أن تقدم ابنها لمصر وأيضا الأم التي فقدت أولادها لم تتردد أن تقدم نجلا آخر لمصر.

وأضاف: "مصر ستظل قائمة وعايشة بعرقوا وإصرارهم ودعمكم"..معقبا: كل الشكر والتقدير لكم ليس مني فقط بل من كل المصريين.

وأكمل: "سجلوا الكلام دا مصر هتبقى حاجة جميلة بفضل ربنا وبفضلكوا..لسه كتير أوي ونتمنى أن يساعدنا الله في أن نحقق ما نتمنى".


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