سجلوا كلامي دا.. الرئيس السيسي لأسر طلاب الكلية الحربية: مصر هتبقى عظيمة بيكوا

عبر الرئيس السيسي عن سعادته لرؤيته أسر وأهالي طلاب الكلية الحربية، قائلا: أنا سعيد بلقائي بكم اليوم.. متابعا: لم أستطع المرور على كل الأسر المتواجدين وأرجوا أن تتقبلوا اعتذاري.





وتابع الرئيس السيسي، خلال لقائه بأسر وأهالي الطلبة المستجدين بالكلية الحربية اليوم: أرجو أن يصل احترامي ومحبتي لكم جميعا..معقبا: الاحترام والمحبة ليست مني فقط بل من كل الشعب.





واسترسل: الأم التي فقدت زوجها وسندها لم تتردد للحظة في أن تقدم ابنها لمصر وأيضا الأم التي فقدت أولادها لم تتردد أن تقدم نجلا آخر لمصر.





وأضاف: "مصر ستظل قائمة وعايشة بعرقوا وإصرارهم ودعمكم"..معقبا: كل الشكر والتقدير لكم ليس مني فقط بل من كل المصريين.





وأكمل: "سجلوا الكلام دا مصر هتبقى حاجة جميلة بفضل ربنا وبفضلكوا..لسه كتير أوي ونتمنى أن يساعدنا الله في أن نحقق ما نتمنى".