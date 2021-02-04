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أخبار العالم

تواصل عدوانها على الأراضي العربية.. زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه اللبنانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:45 م
زورق حربي - ارشيفي
زورق حربي - ارشيفي
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محمود نوفل
أكدت قيادة الجيش اللبناني أن خرق الجيش الإسرائيلي للحدود اللبنانية برا او بحرا أو جوا يتم متابعته والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.


وذكرت قيادة الجيش اللبناني  في بيان صادر عنها منذ قليل قائلة : إن زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي بتاريخ 3/2/2021 ما بين الساعة 15.50 والساعة 15.53، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 205 أمتار.


وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت أمس  عن قيام الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي المعادي بالتحليق  فوق رأس العين وصولا الى أجواء مدينة صور والمخيمات.


وأصدرت قيادة الجيش اللبناني أمس بيانا أعلنت فيه عن قيام زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين ما بين الساعة 16.32 والساعة 16.34، وتحديدا  قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا.

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