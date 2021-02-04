جيف زوكر المدير التنفيذي لـ سي إن إن يعلن عن موعد ترك منصبه

يخطط جيف زوكر، المدير التنفيذي لشبكة سي ان ان الذي ساعد في صعوده الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب كنجم تلفزيون الواقع على شبكة إن بي سي وتحديه من خلال قيادة سي إن إن خلال أربع سنوات من الاشتباكات مع ترامب البيت الأبيض، لترك منصبه كرئيس لشبكة سي إن إن في نهاية عام 2021 بمجرد انتهاء عقده.









وأعلن زوكر، 55 عامًا، هذا الأمر للموظفين خلال مكالمة افتتاحية لشبكة CNN صباح اليوم الخميس، وفقًا لثلاثة من موظفي الشبكة الذين شاركوا.









وقال اثنان من موظفي الشبكة، اللذان لم يُصرح لهما بالتعليق علنًا على الأمر، إن زوكر أشار إلى أنه خطط في البداية لمغادرة الشبكة في أوائل عام 2021 لكنه غير رأيه وقرر البقاء لفترة أطول.









ووفقًا لأحد المشاركين، قال زوكر للموظفين، "سأبقى في CNN حتى نهاية هذا العام".









وأضاف "لا أستطيع أن أتخيل ألا أكون هنا الآن، لدي هذا المقعد الرائع في الصف الأول من التاريخ كل يوم، أعمل مع أفضل الأشخاص في هذا المجال ".









ولكن مع نهاية عام 2021، قال: "أتوقع المضي قدمًا".









وخلال المكالمة، أشار إلى تكهنات واسعة النطاق في التغطية الإعلامية التي تركز على ما إذا كان سيترك الشبكة التي ساعد في بنائها.









وقال: "أنا أكره حقًا أنني أصبحت محورًا لبعض المؤامرات، وأكره ذلك لأن لدينا أخبارًا أكثر أهمية بكثير يجب تغطيتها".









وشغل زوكر منصب رئيس CNN منذ عام 2013 ، بعد أن أمضى أربع سنوات كرئيس تنفيذي للتكتل الإعلامي NBCUniversal ، وهو تتويج لفترة طويلة في الشركة شهدت ارتقاءه في المناصب وأصبح منتجًا تنفيذيًا مبكرًا للبرنامج الصباحي " اليوم."









وعلى الرغم من كونه هدفًا لانتقادات الرئيس السابق ترامب وأنصاره ، إلا أن زوكر كان يحظى بشعبية كبيرة لدى موظفي CNN ، الذين قدروا لمسته العملية وشغفه بالأعمال الإخبارية.



