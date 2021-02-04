جراح تجميل: يجب اتباع نظام صحي متوازن بعد عملية شفط الدهون

الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، بأنه بالرغم من اعتبار عملية شفط الدهون هي الحل السحري لمشكلة تراكم الدهون في المنطق الصعبة وخاصة البطن والأرداف والركبة والصدر، فإن الأمر يحتاج أيضا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتجنب تراكم الدهون في مناطق أخرى من الجسم، وتتيح هذه العملية تنسيق القوام ونحت الجسم والتخلص من الدهون في المناطق غير المرغوبة. يحتاج مرضي عمليات شفط الدهون الي نظام غذائي ومتوزان لتجنب اي انتكاسة في العملية والاستمرار علي قوام متناسق وممشوق، واكد





وقال الدكتور محمد عماد الدين، إن تقنية الفيزر تستخدم لشفط الدهون بعد إذابتها باستخدام أشعة الليزر رباعية الأبعاد وهي موجات فوق صوتية تتيح إذابة الدهون وشفطها والحصول على جسم أكثر تناسقًا، لكن احتمالية عودة الدهون مرة أخرى بعد العملية أمر غير وارد في المناطق التي تم شفط الدهون منها لكنها قد تعود في مناطق أخرى من الجسم، وهو أمر يتوقف على زيادة الوزن والعادات الغذائية التي قد تؤدي لزيادة الدهون، ولتجنب ذلك ينبغي اتباع النصائح الغذائية السليمة لعدم زيادة الوزن.









وأوضح الدكتور محمد عماد الدين تتميز عملية شفط الدهون بأنها تحقق نتائج سريعة، وتتوقف سرعة الشفاء على عدة عوامل أولها حالة الشخص وطبيعة جسمه ودرجة السمنة وكذلك التقنية المستخدمة في شفط الدهون، وتظهر النتيجة في الغالب في فترة في حدود 8 أسابيع وقد تصل لأكثر من ذلك في بعض الحالات وهو أمر يتوقف على قدرة الجسم الطبيعية على الاستشفاء الذاتي وقوة الجلد وكم الدهون التي تمت إزالتها والتزام المرضى بالتعليمات الطبية وأهمها ارتداء المشد.



