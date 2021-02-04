وزير الآثار: افتتحت متحفا بدأ بناؤه وأنا فى السنة الثانية من الكلية..فيديو

كشف الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار،عن بعض المناطق والأماكن الأثرية التى تم افتتاحها، آخر عامين، معقبا:"اشتغلنا فى كل محافظات مصر".





وقال الوزير خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم افتتاح متحفين "الفني الإسلامي" "ملوي بالمنيا" خارج برنامج الحكومة، معقبا:" بالنسبة لي افتتاحهم يشهد عليه التاريخ لأن الإرهاب دمرهم بعد 2011".





وتابع: ان متحف سوهاج القومي كان أيضا من أهم المتاحف التى تم افتتاحها خلال العامين الماضيين، معقبا:" المتحف دا بدأ بناءه وانا طالب فى سنة تانية كلية ولم يفتتح، واما روحت سوهاج وأنا وزير قالولى مش هتفتتحه، وكل واحد ييجى يقولنا هفتتحه وما يحصلش".



