بـ فستان أزرق.. جيهان خليل تتألق في أحدث ظهور

وظهرت جيهان خليل مرتدية فستانا طويلا باللون الازرق الزهري وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.





جيهان خليل ممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية.





يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.





المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

