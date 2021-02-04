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أخبار العالم

أول تعليق فرنسي على اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:07 م
الناشط اللبناني لقمان
الناشط اللبناني لقمان سليم
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شيماء مصطفى
نددت وزارة الخارجية الفرنسية، باغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم المناهض لحزب الله، مؤكدة أن قتله جريمة بشعة.

وطالبت الخارجية الفرنسية، في بيان، لبنان بتحقيق شفاف في اغتيال لقمان سليم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. 

وكانت وسائل الإعلام ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأتي ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

وبعدما أنهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف على جثة الناشط، تبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.


يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

ومن جانبه، اتهم نائب رئيس تيار المستقبل اللبناني، مصطفى علوش، حزب الله، باغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عُثر عليه مقتولا بخمس رصاصات في سيارته، صباح اليوم الخميس.

وأكد علوش في تصريحات لشبكة "العربية"، أنه من المنطقي اتهام حزب الله باغتيال لقمان سليم، مشيرًا إلى أن أي حكومة تلحظ مشاركة لحزب الله لن تلقى قبولا دوليا.
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