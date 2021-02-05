عثر عليه مقتولا.. حكاية محمد شهيد ترعة الإسماعيلية عاش يتيما ولم يفرح.. شاهد

عاش حياته يتيم وتحدى ظروفه الصعبة .. طول عمره فى حاله .. وكان نفسه يفرح زى اى شاب من سنه بس راح ضحية الغدر والخيانة .. بهذه الكلمات بدأت أسرة الشاب محمد مجدى الذى عثر على جثته مقتولا وملقى داخل جوال بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية









داخل شارع الطوخى بمنطقة ابراهيم بك بحى شرق شبرا الخيمة يقطن أسرة المجنى عليه .. انتقل موقع " صدى البلد" الى هناك وأجرى لقاءات مع أسرة الشاب للتعرف على أحداث اختفائه وقتله.





فى البداية قال سيد صابر خال المجنى عليه ان محمد اختفى من وسطنا منذ أكثر من 45 يوم فى ظروف غامضة وفور غيابه بدأنا فى البحث عنه مكان لكن بلا فائدة، وتم تحرير محضر اختفاء بقسم ثان شبرا الخيمة إلا أنه خلال قيام وحدات الإنقاذ النهرى بالشرقية بالبحث عن جثمان أحد الشباب الذين غرقوا نتيجة انقلاب سيارة من على كوبرى الزوامل بالشرقية خلال نقل عفش عروسة تم العثور على جوال مغلق.





وأشار صابر إلى أنه فور نشر صور محمد على مواقع التواصل الاجتماعى تلقينا اتصال هاتفى من مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية يطلب حضور الأهل للتعرف على الضحية الذي ذابت ملامحه داخل الجوال لطول فترة بقائه بالمياه مضيفا ان الملامح مكنتش ظاهرة قوى لكن تم التعرف على الجثة من خلال التيشرت والساعة والخاتم وتم عمل تحليل DNA.





من جانبه أضاف حسن صابر خال المجنى عليه ان محمد جالنا من 4 سنوات وتربى فى وسطنا وكبر وكان لسه مخلص فترة تجنيده وقضى سنتين مشيرا الى أنه عاش حياته كلها يتيم وتوفيت والدته أثناء قيامه بتجهيز ورق إعفاء التنجيد وبعدها دخل الخدمة وحصل على الشهادة بقدوة حسنة.





وتابع حسن قائلا " انا عايزين حق محمد لأنه لم يرتكب اى ذنب علشان يموت غدر بالشكل ده ويترمى فى الميه داخل جوال متكتف مشيرا الى ان المجنى عليه محبوب من زملائه وأهالي المنطقة.





واشار إلى ان محمد كان طول عمره فى حال وقاعد معانا قبل وفاته بيوم واتصور معانا كأن قلبه حاسس انه هيموت وودعنا وبعدها اختفى حتى عثرنا عليه مقتولا قائلا ": موته وجع قلوبنا .. حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قتلوه".





وأضاف سعيد صلاح زوج خالة المجنى عليه ان محمد شهيد ترعة الإسماعيلية اتولد فى ظروف صعبة ورغم ذلك كان حريص انه يكمل تعليمه و فترة تجنيده بس للاسف ملحقش يفرح ومات غدر .





وقال سعيد أنه فور نشر صورة محمد والعثور عليه نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين خلال 24 ساعة.





وأكد ان جنازة محمد مجدى الكل شارك فيها والجميع هنا فى شبرا الخيمة يطالب بالقصاص من الجناة قائلا " احنا مش عايزين حاجة غير حقه .. عايزين حق محمد يرجع".





وأكد فتحى محمد أحد زملائه : محمد طول عمره اخويا وزميلى وعشرة عمرى مشيرا الى ان محمد تغيب يوم 4 ديسمبر الماضى وصلنا خبر وفاته يوم 21 يناير وعرفناه من ملابسه والتحاليل مشيرا الى ان الجثة كانت غير واضحة المعالم نهائيا بعد الضرب والتعذيب الذي تعرض له والقائه فى المياه لفترة طويلة.





وقال: نفسى أعرف محمد عمل ايه علشان يتعمل فيه كده ويموت بالشكل ده .. اللى عمل فيه كده معندوش قلب ولا رحمة .. محمد كان يتيم الاب والام ووالدته كانت مريضة بالسرطان وظروفهم صعبة وكان نفسه يعمل حاجة تريح اللى حواليه.





وكان فرق الإنقاذ النهرى قد عثرت على جثة الشاب محمد مجدى إبن مدينة شبرا الخيمة، وذلك بعد اختفائه 45 يوما داخل جوال، خلال بحثهم عن جثمان الشاب الذي غرق خلال انقلاب سيارة لنقل منقولات الزوجية عفش عريس بالشرقية.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في شبرا الخيمة صورا للشاب وصورا بنفس الملابس التي اختفى بها منذ هذه الفترة وحتى تم العثور على جثته بمياه ترعة الإسماعيلية خلال البحث عن غريق في حادث انقلاب سيارة نقل منقولات زوجية بترعة الإسماعيلية بالشرقية.