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محافظات

محافظ الجيزة يقرر إيقاف إصدار أية تراخيص جديدة للعائمات

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:11 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة احدى العائمات المتجاوزة الارتفاعات المحددة بكورنيش للنيل، وطالب بمراجعة التراخيص الممنوحة لها والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة.


وشدد محافظ الجيزة، على ايقاف إصدار أى  تراخيص جديدة للعائمات لحين مراجعة الالتزام ببنود الترخيص الى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العائمات التى قامت بفتح أبواب وقامت بقص السور الحديدى على كورنيش النيل.


وشدد على الالتزام بتطبيق القرار الخاص بمنع وقوف وانتظار السيارات أعلى الأرصفة المخصصة للمشاة موجها برفع بعض المكاتب الإدارية الخاصة بشركة المياه وتحجب رؤية النيل فى مسار الأعمال .


وأثناء جولته الميدانية استمع المحافظ لشكوى مواطنة بحى الدقى من استغلال عدد من السياس للمواطنين لتحقيق دخل مادى  والتى وجه المحافظ خلالها رئيس حى الدقى بالتعامل الحازم ومنع استغلال السياس للمواطنين.
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