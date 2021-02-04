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وزير الآثار: الهيئة الهندسية وفرت لمصر 600 مليون دولار من تكلفة إنشاء المتحف الكبير

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:10 م
لدكتور خالد العناني
لدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار
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أسامة علي
وجه الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد توليها مشروع استكمال المتحف المصري الكبير.

وقال الوزير خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،أنه تم الانتهاء من استكمال المتحف هندسيا بنسبة 97%، بتكلفة 1.2 مليار دولار.

وأكد الدكتور خالد العنانى، أنه منذ استلام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع المتحف المصرى الكبير وفرت للدولة المصرية 600 مليون دولار من تكلفة الإنشاء.

ولفت وزير الآثار إلى أنه تم نقل 55 ألف قطعة أثرية الى المتحف المصري الكبير.
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