2600 عملية.. إنجازات مستشفيات سوهاج الجامعية للقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، أن مستشفيات سوهاج الجامعية شاركت بشكل محترف في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناه وآلالام المصريين بدلًا من الانتظار علي قوائم المستشفيات لفترة طويلة.





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وأضاف أنه تم البدء فعليًا في خطة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو ٢٠١٨م، وذلك بإجراء العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، عن طريق تشكيل أطقم متخصصة من الأطباء الأكفاء لتتولي تنفيذ ومتابعة تلك المهمة، والتي شملت مرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب للكبار والأطفال، مرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، و مرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.



