2600 عملية.. إنجازات مستشفيات سوهاج الجامعية للقضاء على قوائم الانتظار

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية شاركت بشكل محترف في تنفيذ المبادرة الرئاسية الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناه وآلالام المصريين بدلًا من الانتظار علي قوائم المستشفيات لفترة طويلة.
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وأضاف أنه تم البدء فعليًا في خطة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو ٢٠١٨م، وذلك بإجراء العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، عن طريق تشكيل أطقم متخصصة من الأطباء الأكفاء لتتولي تنفيذ ومتابعة تلك المهمة، والتي شملت مرضى عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب للكبار والأطفال، مرضى زراعة الكلى، ومرضى زراعة الكبد، ومرضى تغيير المفاصل، ومرضى زراعة القوقعة، و مرضى جراحات المخ والأعصاب، ومرضى جراحات الرمد ومرضى جراحات الأورام.
وفيما يلي عرض كامل لمراحل تنفيذ القضاء علي قوائم الانتظار:
المرحلة الأولى من 1/8/2018وحتي 31/12/2018، حيث تم إجراء 403 عملية جراحية بإجمالي تكلفة تقترب من الثلاثة ملايين جنيه تم سدادها بالكامل عن طريق التأمين الصحي ونفقة الدولة وبدون أي تكلفة علي المريض وتوزيعها كالآتي:
* قسطرة القلب: 344 قسطرة قلبية.
* زراعة القوقعة : 43 عملية.
* قلب مفتوح : 16 عملية.
ثانيًا : المرحلة الثانية : من 1/1/2019حتي 31/1/2021، حيث تم إجراء 2239 عملية جراحية موزعة كالآتي:
* جراحة عيون : 986 عملية جراحية.
* قسطرة قلبية : 924 قسطرة القلب.
* جراحة مخ وأعصاب : 133 عملية.
*زراعه قوقعة : 99 عملية.
*قلب مفتوح: 66 عملية.
*عظام : 48 عملية.
*جراحة أورام : 16 عملية .
* زراعة كلي : 2 عملية.