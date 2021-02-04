البيت الأبيض يعلن قرارا مثيرا بشأن الطلبات الاستخباراتية لـ ترامب

أعلن البيت الأبيض إن مجتمع الاستخبارات الامريكي سيراجع أي طلبات واردة للحصول على إحاطات استخباراتية من الرئيس الامريكي السابق، كما جرت العادة بالنسبة للرؤساء السابقين، على الرغم من أنه لم يقدم أي طلبات بعد.
وبشكل عام، يتم دعم طلبات الرئيس السابق من قبل المسؤولين.
وقال السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس: "يدعم مجتمع الاستخبارات طلبات الحصول على إحاطات استخباراتية من قبل الرؤساء السابقين وسيراجع أي طلبات واردة ، كما فعلوا دائمًا".
وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN إن الرئيس السابق لم يقدم أي طلبات في هذه المرحلة.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم المعلومات الاستخباراتية ، وهو أمر سيصوغه مجتمع الاستخبارات في حالة ورود أي طلب.
كان بعض المنتقدين قلقين بشأن إمكانية وصول ترامب إلى معلومات سرية أثناء تواجده خارج المكتب.
وكتبت النائبة الرئيسية السابقة لمدير الاستخبارات الوطنية في ترامب، سو جوردون، في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست بعد التمرد في مبنى الكابيتول في واشنطن، مفاده أن الرئيس السابق "قد يكون عرضة بشكل غير عادي للممثلين السيئين ذوي النوايا السيئة" بمجرد تركه منصبه.
وقبل يوم التنصيب، لم يستبعد رون كلاين، الذي يشغل الآن منصب رئيس أركان الرئيس جو بايدن ، منع ترامب من تقديم التقارير الاستخباراتية.
طوال فترة وجوده في المنصب ، غالبًا ما أعرب ترامب عن عدم ثقته وأحيانًا ازدراء لمجتمع الاستخبارات.
ودفعت مقاومة ترامب للتحذيرات الاستخباراتية بشأن روسيا فريق الأمن القومي التابع له إلى إطلاعه كثيرًا على التهديدات ذات الصلة. لكنه لم يقرأ في كثير من الأحيان الكتاب الموجز الذي جمعه مختصو الأمن القومي، ما تركه غير مدرك للتهديدات الاستخباراتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
كما انحاز ترامب مرارًا إلى روسيا أو منح الحكومة الروسية ميزة الشك على الرغم من المعلومات الاستخباراتية الواضحة التي تشير إلى نشاط شائن ضد الولايات المتحدة أو الشركاء في جميع أنحاء العالم.
وأقال ترامب المفتش العام لمجتمع الاستخبارات، مايكل أتكينسون، بعد أن أبلغ أتكينسون الكونجرس بشكوى مجهول المبلغين عن المخالفات.
وزعمت الشكوى أن ترامب سعى للتشهير ببايدن وحجب المساعدة الأمنية الأمريكية عن أوكرانيا - وهي شكوى أدت في النهاية إلى مساءلة ترامب. ثم قام الرئيس ترامب بتعيين الموالين في مناصب استخباراتية عليا.