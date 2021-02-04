بمكياج جذاب.. نيللي كريم تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت نيللي كريم في الصورة بإطلالة جذابة، حيث وضعت مكياجا لافتا، وارتدت فستانا مطرزا مكشوف الصدر مما أثار إعجاب متابعيها.







يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.





مسلسل "ضد الكسر" إنتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.





شاركت نيللي كريم في رمضان الماضي بمسلسل "100 وش"، والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى.





كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم"، والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.





