برلماني بالشرقية يطلق مبادرة بعنوان التأهيل قبل التمكين| صور

أطلق أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية مبادرة تهدف إلى تأهيل وتدريب وتثقيف الشباب، سياسيا واجتماعيا استعدادا لمرحلة التمكين التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما بعد نجاح تجربة شباب البرنامج الرئاسي والتنسيقية.





من جانبه فقد أكد المستشار "محمد عبدالنبي" مدير مكتب النائب «أحمد عبدالجواد» عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، أن المقر يستقبل يوميا ما لا يقل عن 80 شابا وفتاة من أبناء مركز ومدينة وقري منيا القمح، لافتًا بأن ذلك جاء بعد توجيه الدعوة للكثير من العائلات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم عرض برامج تتيح تعليم وتدريب وتثقيف أبنائهم من الشباب، وكانت النتيجة الغير متوقعة في الشهر الأول بتزايد الأعداد المنضمة لهيئة مكتب النائب شباب الجنسين، مشيرًا إلى أنه حفاظا علي الصحة العامة، تم اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا؛ مع تحديد جداول لـ اللقاءات والندوات بمراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة بحضور أعداد محددة.

وأشار مدير مكتب «عبدالجواد» إلى أن النائب اولي ملف الشباب أهمية قصوي، ووجه بتقديم كل سبل الدعم الممكنة للشباب المترددين علي المقر، بجانب استقبال طلبات الأهالي من خدمات عامة بعد استيفاء دراستها ومناشدة الجهات المختصة بالتنسيق مع المكاتب السياسية لـ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات المعنية.

ومن جانبهم فقد أشاد الشباب المشارك في المبادرة بدور النائب وأهمية تلك المبادرة حيث أكد "احمد المسلماني" طالب طب الأسنان وأحد شباب المبادرة: «لم اكن اتوقع يوما بأن هناك من يهتم بأفكار الشباب ويدعمها بهذا الشكل، وخاصة مع تنفيذ برنامج علي ايدي متخصصين وطنيين محبين وداعمين للدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي أوجد الأمل، وجاء دور النائب الذي فتح أبوابه لاحتواء مئات الشباب من أبناء جيلي واتاحة الفرصة كاملة للتدريب والتثقيف والتأهيل استعدادا للتمكين أن اتيحت الفرصة.