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أخبار البلد

الطرق والكباري تعلن فتح طريق طابا نويبع

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:28 م
طريق طابا
طريق طابا
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حمادة خطاب
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق طابا نويبع والانتهاء من رفع الإطماءات بمفارق فيران كاترين بعد رفع الإطماءات. 

وتابعت الهيئة في بيان لها أنه جار التجهيز لردم الطبانات المنحورة فى بعض المسافات وكذا رفع باقى الاطماءات من على جانبى الطرق.

وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قد أعلنت عن غلق عدد من الطرق داخل المحافظات بسبب السيول.

وأكدت الوزارة، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزير النقل وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري برفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الامطار والسيول على مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.
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