الطرق والكباري تعلن فتح طريق طابا نويبع

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم فتح طريق طابا نويبع والانتهاء من رفع الإطماءات بمفارق فيران كاترين بعد رفع الإطماءات.





وتابعت الهيئة في بيان لها أنه جار التجهيز لردم الطبانات المنحورة فى بعض المسافات وكذا رفع باقى الاطماءات من على جانبى الطرق.





وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل قد أعلنت عن غلق عدد من الطرق داخل المحافظات بسبب السيول.



