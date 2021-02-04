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استجابة لـ صدى البلد.. مواطن يشكر الرئيس السيسي بعد التوجيه بعلاج ابنه

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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أسامة علي
وجه المواطن أحمد والد، الشاب المصاب بوحمة فى وجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهه السريع بـ علاج نجله.

ووجه الحاج "أحمد" الشكر، لـ :"صدى البلد" لعرضها مشكله نجله.

وقالت عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد" إن الرئيس السيسى استجاب لعلاج حالة إنسانية عرضتها خلال البرنامج.

واضافت عزة مصطفى، أن هناك قصة لشاب يعاني من مشكلات صحية بسبب "وحمة طبيعية فى الوجه"، موضحًة أن هذه الوحمة دمرت حياة الشاب صاحب الـ 25 عامًا.

وأكملت عزة مصطفى خلال تقديمها البرنامج، أن الشاب السيد أحمد،  يخاف من التنمر، ولا يريد الخروج فى الشارع بسبب ظروفه الصحية. 

ولفتت إلى أن هذا الشاب ترك التعليم، وعندما يخرج للشارع يخرج فى الساعات المتأخرة، ويضع على وجهه شالا.

وأشارت إلى أن هذا الشاب عندما حاول أن يتعامل مع المواطنين تعرض للتنمر.

وكانت طالبت عزة مصطفى شكاوي مجلس الوزراء بحل مشكلة هذا الشاب، بعد أن ذهب لأكثر من مستشفى وتم رفضه
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