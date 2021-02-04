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نصر سالم: حماية مصر مسئولية الجميع وزيارة الرئيس لطلاب الحربية لرفع المعنويات

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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البهي عمرو
 قال اللواء دكتور نصر سالم، الخبير العسكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة للطلاب و لأسرهم، مؤكد أن الطلاب فى هذه المرحلة يتحولون من الحياة المدنية للحياة العسكرية.

ولفت إلى أن هؤلاء الطلاب تحولوا لـ أبطال و جنود، وذلك بعد فترة التدريب، والابتعاد عن أسرهم لفترة، وأن اليوم يعتبر أول زيارة أسرية لـ الطلاب، وتواجد الرئيس يستهدف إعطاء الثقة للطلاب و رفع المعنويات.

وأشار إلى أن أسر الشهداء و الأبطال يضحون بكل شئ وأغلى شئ من أجل الحفاظ على أرض الوطن، مؤكدا أن حماية مصر مسئولية الجميع.

وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( ۱۱۷ ) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري. 

كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.  

كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين. 


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