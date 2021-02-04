من أقوى حلقات المسلسل.. مي عمر تروج لـ الحلقة الـ30 من لؤلؤ

روجت الفنانة مى عمر للحلقة ثلاثين من مسلسل "لؤلؤ" ونشرت صورة من العمل عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت مى: "من حلقه انهاردة في لؤلؤ الحلقه الثلاثين من أقوي حلقات المسلسل".

وتصدرت الحلقة 28 من مسلسل "لؤلؤ" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

أبطال لؤلؤ

مسلسل "لؤلؤ" ، بطولة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.