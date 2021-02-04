إحباط محاولة سرقة محلج محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع حراسة أحد البنوك من ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة مخلفات الخردة وبعض أجزاء ماكينات محلج محمد علي الأثري للقطن بالقناطر الخيرية، حيث غافل المتهمون الحراسة وتسللوا لداخل المحلج واستولوا على بعض قطع المخلفات وأجزاء من الماكينات الأثرية داخل المحلج.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية بقيام الخفراء وحراسة أحد البنوك بضبط 3 عاطلين بعد تسللهم لمحلج الأقطان الاثري محلج محمد علي لسرقة مخلفات الخردة به وبعض أجزاء الماكينات.









وبإخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز وتبين ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بعض القطع الحديدية التي تم الاستيلاء عليها من من داخل محلج محمد علي الأثري الذي يقع جزء منه تحت طائلة محافظة القليوبية والجزء الأخر يتبع قطاع الآثار الإسلامية.









وبمواجهة المتهمين أقروا أنهم تسللوا للمكان لسرقته وحاولوا نزع بعض المخلفات والقطع الحديدية من الماكينات الأثرية ولكن خلال خروجهم نجحت أجهزة الأمن والخفراء وحراسة أحد البنوك المجاورة للمكان من ضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات.









وأحيل المتهمون للنيابة فأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر بحبسهم 4 أيام والتحفظ علي المسروقات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.









من ناحية اخرى عادت الحركة المرورية الى طبيعتها مرة اخرى بطريق القاهرة الإسكندرية - الزراعي أمام طوخ بعد توقفها قرابة نصف ساعة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين "نقل" بسبب سوء الأحوال الجوية ودفعت قوات مرور القليوبية بمعداتها بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.









كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادث مروري بين سيارة نقل تحمل رقم 2563 م ط ب وأخرى نقل تحمل رقم 7351 ر ه ب والاثنتان نقل شيفروليه بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.









وأسفر الحادث عن إصابة المدعو محمد مصطفى 45 عاما وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي ودفعت قوات مرور القليوبية بمعداتها بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة أمام المواطنين.